شكرا لقرائتكم خبر عن البدرى وغريب والنحاس والعشرى ويوسف "ملوك الجدعنة" في جائحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خطت مصر على خطى باقي دول العالم وقررت تعطيل كل أنشطتها الرياضية بعد تفشي فيروس كورونا، بقرار رسمي من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ضمن عدة خطوات احترازية اتخذتها الدولة المصرية للحد من مخاطر فيروس كورونا، ولا شك أن قرار الإيقاف لمدة شهر أضر قطاع كرة القدم المعشوقة الأولى للجماهير المصرية إلا أن المدربين تخلوا عن دورهم المعتاد في وضع خطط المباريات ليتفرغوا لتدشين خطة "الإنسانية" في محنة كورونا بعدما كشف عدد كبير من أبرز مدربى الكرة المصرية عن لمسة إنسانية رائعة للتخفيف عن الشعب المصرى في هذه الأزمة.

حسام البدرى

المدير الفني لمنتخب مصر كان من أول المدربين الذى أعلنوا عن تبرعات لمواجهة أزمة كورونا حيث سلم جهاز المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قيمة التبرعات المالية لدى إحدى الجمعيات الخيرية المعتمدة لدى الجهات الرسمية للتأكد من وصولها إلى مستحقيها من متضررى فيروس كورونا.

وحرص جهاز المنتخب الوطنى بكامل تشكيله على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني علي تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎ % بناء على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.

شوقى غريب

وعلى نفس الوتيرة، قررت أسرة المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني وأعضاء جهازه المعاون ولاعبي الفريق المساهمة في دورهم المجتمعي بكفالة 500 أسرة في مبادرة "تحدي الخير" و100 أسرة في مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، وذلك تماشيًا مع الظروف التي تمر بها البلاد في مكافحة تفشي فيروس كورونا.

يضم الجهاز المعاون لشوقي غريب كلاً من علاء عبد العزيز مدير المنتخب و معتمد جمال مدرب عام و وائل رياض ومحمد شوقي مدربان و اسامه عبد الكريم مدرب حراس وكمال عبد الواحد مدرب لياقة بدنية و ايمن زين وصلاح عاشور ومحمد صلاح جهاز طبي ومحمد العشري وأيمن سليمان إداريين

من جهتها رحبت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد برئاسة عمرو الجنايني بمبادرة أسرة المنتخب الأولمبي، كما وجهت التحية للمنتخب وجهازه الفني ولاعبيه على هذه البادرة الطيبة، آملين من المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وأبناءنا جميعا من كل سوء.

طلعت يوسف

ومن جانبه قرر طلعت يوسف المدير الفنى للإتحاد السكندرى تخفيض راتبه الشهرى مع الإدارة بنسبة 50% خلال فترة الحظر فى بادرة طيبة تجاه ناديه .

وتوقف النشاط الرياضى منذ فترة وحتى منتصف أبريل الجارى بسبب تفشى مرض كورونا القاتل الذى داهم بلاد العالم أجمع.

وقال المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، "تخفيض راتبي موقف طبيعي، في ظل الظروف التي نمر بها ومجلس الإدارة بقيادة محمد مصيلحي يبذل مجهودا كبيرا في دعم الفريق ودعم اللاعبين ماديا رغم توقف النشاط".

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وأضاف طلعت يوسف، أنه كان لا يرغب في أن يعلن مجلس الإدارة عن موقف الجهاز الفني بتخفيض راتبه خاصة أن هذا واجبه اتجاه النادي، مشيراً إلي أنه ما يفعله المجلس مع اللاعبين سوف يكون له تأثير إيجابي قوي على الفريق بعد عودة النشاط.

وأعرب المدير الفني للاتحاد، عن تمنيه لعودة النشاط الرياضي من جديد واستئناف مسابقة الدوري، ولكن جميع الأمور تشير إلى صعوبة حدوث ذلك على الأقل في الشهرين المقبلين.

طارق العشرى

كما قرر طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى وجهازه المعاون تخفيض رواتبهم الشهرية إلى النصف نظرًا لإيقاف النشاط الرياضى بسبب فيروس كورونا المستجد.

قال عبد الظاهر السقا مدير النشاط الرياضي، :"الجهاز الفنى واللاعبون اتفقوا على تخفيض رواتبهم بنسبة 50%"، مؤكدا أن اللاعبين وافقوا على تخفيض مستحقاتهم المتبقية لدى النادى للنصف فى ظل أزمة إيقاف الدورى.

وتمنى طارق العشرى أن يكون هناك تنافس بين الأندية واللاعبين في الوقوف بجوار الدولة لمواجهة كورونا فى هذه الازمة، مضيفا مبادرتى بخصم نصف راتبى هدفها التنافس فى العامل للتكافل وهى مبادرة شمولية بتخصيص كل شعب مصر وأتمنى أن تكون تبرعات جماعية وتذهب لصندوق تحيا مصر.

عماد النحاس

فيما قرر الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني للفريق، ولاعبو ذئاب الجبل، التنازل عن نصف رواتب شهر ، بعد توقف النشاط الرياضي في مصر والعديد من الدول بسبب انتشار وباء كورونا ،وأصدر المقاولون العرب بياناً قال فيه:

في إطار حرص منظومة نادي المقاولون العرب على التواجد في الصفوف الاولى دائما فيما يتعلق بالدور المجتمعي والتوعوي ومؤازرة كل التوجهات في الدولة للمساهمة في التصدي للآثار المترتبة على مجهودات مكافحة فيروس كورونا المستجد يعلن النادي عن قرار الجهاز الفني بقيادة الكابتن عماد النحاس المدير الفني واللاعبين بتنازل الجهاز الفني واللاعبين عن نصف راتب الشهر للمساهمة في حصول كافة العاملين والموظفين على مستحقاتهم في هذه الفترة.

ويثمن مجلس ادارة النادي برئاسة المهندس محسن صلاح المبادرة الطيبة التي أصر عليها المدير الفني وكافة افراد الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين متمنيا لمصرنا الحبيبة والعالم اجمع السلامة وزوال هذا الوباء سريعا.