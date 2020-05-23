بايرن ميونخ يُعيد فيليب كوتينيو إلى برشلونة

قررت إدارة بايرن ميونخ التخلي عن فكرة استمرار صانع الألعاب الدولي البرازيلي “فيليب كوتينيو” المعار من برشلونة، بعدم تفعيل بند الشراء مقابل 120 مليون يورو، واعادته خلال ميركاتو الصيف للفريق الكتالوني.

وأكد راديو مونتي كارلو الفرنسي أن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ “كارل هاينز رومينيجه” طلب من كوتينيو التحضير للعودة إلى برشلونة، لأن البايرن لن يستخدم خيار الشراء بـ 120 مليون يورو.

وقال رومينيجه في تصريحات لمجلة دير شبيجل الألمانية “يجب أن نخطط لأنفسنا على المستوى المالي، لهذا فلن ننفذ خيار أحقية شراء كوتينيو. صلاحية خيار الشراء من برشلونة انتهت”.

وشارك فيليب كوتينيو في 22 مباراة مع بايرن ميونخ في الدوري الألماني، من بينهم 7 مباريات كبديل، واستطاع تسجيل 8 أهداف.

كما لعب 6 مباريات مع البايرن في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وجاءت مشاركته في مباراتي أولمبياكوس وتشيلسي من على دكة البدلاء.