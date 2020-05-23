وكيله: الإنتر؟ أشرف حكيمي سيعود إلى ريال مدريد

استبعد وكيل أعمال الظهير الأيمن الدولي المغربي “أشرف حكيمي” انتقاله إلى الإنتر الإيطالي خلال ميركاتو الصيف 2020، حيث يستعد للعودة إلى فريقه الأصلي “ريال مدريد” فور انتهاء إعارته الحالية مع بوروسيا دورتموند.

ويلعب أشرف حكيمي مع بوروسيا دورتموند منذ صيف 2018 على سبيل الإعارة لمدة موسمين من ريال مدريد، واستطاع خلال تلك المدة إثبات أحقيته في مركز أساسي مع النادي الملكي عند انتهاء فترة الإعارة.

وسجل أشرف حكيمي 3 أهداف في الدوري الألماني هذا الموسم، و4 أهداف في دوري أبطال أوروبا، وصنع 10 أهداف في منافسات البوندسليجا، وهو كم جيد من الأهداف والتمريرات الحاسمة بالنسبة لظهير أيمن، الأمر الذي دفع ريال مدريد نحو التمسك ببقاءه خاصةً وأن الظهير الأساسي “كاربخال” يعاني من كثرة الإصابات.

عرب الدوري الألماني | من هو أشرف حكيمي؟

وتحدث وكيل أشرف حكيمي “أليخاندرو كامانو” عن مستقبل موكله مع وسائل الإعلام المغربية، مساء أمس الجمعة، قبل خوض أشرف حكيمي لمباراة الجولة 27 من البوندسليجا مع دورتموند أمام فولفسبورج.

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وقال أليخاندرو “الإنتر؟ لا لن ينضم إلى الإنتر كما تردد، فلا توجد أي عروض من النادي الإيطالي، وأشرف حكيمي يضع كامل تركيزه على العودة إلى ريال مدريد مع حلول نهاية الموسم الجاري”.

وأضاف وكيل اللاعبين الإسباني “أشرف حكيمي يطمح إلى أن يكون أفضل ظهير أيمن في العالم، ولهذا يود العودة إلى ريال مدريد لتحقيق أهدافه”.

وترددت أنباء في المواقع والصحف الألمانية والإنجليزية عن اهتمام أندية بايرن ميونخ وتشيلسي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان والإنتر بضم أشرف حكيمي، لكن اللاعب مُهتم بالعودة إلى أحضان ريال مدريد الذي نشأ وترعرع في أكاديميته قبل أن يتم تصعيده للعب عدد لا بأس به من المباريات مع الفريق الأول خلال عامي 2017 و2018.