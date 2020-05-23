شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضري يغزو عالم التدريب في توقف كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي للحد من انتشار الوباء العالمي، أظهر موهبة جديدة لدى عصام الحضري، حارس مرمى الأهلي والزمالك السابق ومنتخب مصر، والذي بدأ يخطو خطواته الأولى في عالم التدريب، بهدف نقل خبراته الدولية إلى غيره من اللاعبين، على أحد الملاعب الصغيرة القريبة من منزله، بعدما طلب أكثر من لاعب من السد العالي، تدريبهم خلال فترة التوقف للحفاظ على لياقتهم واكتساب المزيد من الخبرات استعداداً لعودة الدوري.

عصام الحضرى، أكد أنه تلقى العديد من طلبات حراس بعض فرق الدورى الممتاز – رفض ذكر أسمائهم ـ من أجل تولى تدريبهم خلال فترة توقف مسابقة الدورى الممتاز، لاسيما أن السد العالى بدأ مهمة تدريب بعض حراس المرمى، نظرًا للخبرة الكبيرة التى يتمتع بها فى هذا المركز ، حيث أبدى الحضرى فى كثير من تصريحاته السابقة أنه يرغب فى العمل مدربا لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تدريب حراس المنتخب، خاصة أنه صاحب سيرة ذاتية حافلة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

وأضاف الحضرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أنه يقوم بتدريب حراس المرمى لرفع كفاءتهم ومساعدتهم على الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية وعدم التأثر بفترة توقف الأنشطة الرياضية، مشددًا على حرصه على إجراءات الوقاية اللازمة والتى نصت عليها منظمة الصحة العالمية.

ويتولى السد العالى فى الفترة الحالية تولى تدريب ثلاثة حراس مرمى فى أحد الملاعب المجاورة لمقر سكنه، هم أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى حارس الاتحاد السكندرى السابق، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وذلك خلال الفترة الحالية والتى تشهد توقف العديد من مسابقات الدورى فى مصر والعالم بسبب تفشى فيرس كورونا.

والأمر جذب نجوم الكرة إلى معسكر إعداد السد العالي ليزوره عبد الله بكري لاعب بيراميدز، حرصاً على التدريب والاستعدادا لاستئناف مسابقة الدوري العام، والتقط بكري صوراً تذكارية مع السد العالي.

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عبد الله بكري والحضري



عبد الله بكري

كما حرص أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلي، على زيارة معكر الحضري وتدرب معه لبعض الوقت، وعجز عن التسجيل في شباك الحارس العملاق، وعلق السد العالي على ذلك قائلاً: خيرها في غيرها يا شيخو.. شد حيلك واكسبني المرة الجاية .. حبيبي الكابتن احمد الشيخ نجم مصر.