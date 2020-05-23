شكرا لقرائتكم خبر عن الهانى سليمان: فرحت بإلغاء دورى 2012 - 2013 لحرمان الحضرى من اللعب أساسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة، أنه كان سعيداً بإلغاء الدوري موسم 2012-2013 حتى لا يلعب عصام الحضري أساسياً في الاتحاد السكندري بدلاً منه، قائلاً: "سعدت بإلغاء الدوري، لأن عصام الحضري بدأ في اللعب أساسياً، وكنت سأجلس على مقاعد البدلاء، وبعد ذلك تم إيقاف الموسم"، مشدداً أنه لم يجلس احتياطي لأي حارس باستثناء السد العالى الذي شارك عليه بشكل أساسي في مباراة واحدة الا أن الدوري الغي بعدها.

أضاف الهاني سليمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "ملعب أون" على فضائية "أون تايم سبورت": "إلغاء الدوري أمر طيب لأنني لم أكن لأقبل الجلوس بديلاً لعصام الحضري، كنت أثق في أنني أستحق اللعب أساسياً بدلاً منه".

تابع حارس الاتحاد السكندري السابق: "كنت أتسلح بالجماهير، وأعرف أنه مع أول خطأ للحضري يتسبب في هزيمة الاتحاد ستطالب الجماهير بمشاركتي"، مؤكدًا، أن رحيله جاء لتأثر إدارة زعيم الثغر بالسوشيال ميديا، خاصة وأن هناك قلة من الجماهير دائماً ما تُهاجم أولاد النادي، موضحًا:"تعرضت لمؤامرة من حوالي 30 مشجع في الاتحاد والموضوع ليس له علاقة بالفنيات، وذلك الهجوم كان السبب الأول في رحيلي عن بيتي الاتحاد السكندري".

Advertisements

وكان الحضري حارس مرمى الاتحاد السكندري في موسم 2012-2013 بينما جلس الهاني سليمان بديلاً، وهو ما أغضب الأخير.

أردف الهاني سليمان أنه تلقى عرضاً للرحيل للدوري السعودي على سبيل الإعارة بمبلغ مالي جيد إلا أنه رفض المبدأ وأصر على الرحيل بشكل نهائي لعدم رغبته في الرحيل عن الدوري المصري خلال تلك الفترة.

وأضاف الهاني سليمان أنه وقع للأهلي في وقت سابق اثناء تولي حسام البدري المسئولية الفنية إلا أن الإدارة الحمراء طلبت منه الخروج اعارة موسم قبل العودة من جديد، وهو الأمر الذي رفضته كاشفاً أن الزمالك دخل أيضاً في مفاوضات لضمه خلال هذه الفترة إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب توقيعه للأهلي.