الزمالك: اتفقنا على 3 أو 4 صفقات.. وسيسيه ورفعت اقتربوا من العودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف فاروق جعفر نجم نادي الزمالك الأسبق، ورئيس اللجنة الفنية في النادي الأبيض، عن ملامح صفقات ناديه في الموسم الجديد.

نجم الزمالك السابق قال في تصريحات عبر شاشة ناديه الرسمية في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"اتفقنا مع ثلاثة أو أربعة لاعبين من أجل التعاقد معهم في الموسم الجديد، هدفنا في سياسة الصفقات هذه المرة الحكمة في الاختيار والاستقرار الفني".

وتابع :"هناك لاعبون سيرحلوا على سبيل الإعارة، لكن هدفنا تدعيم مراكز الظهير الأيمن ووسط الملعب بجانب مركزي صانع الألعاب والمهاجم".

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ووجه جعفر رسالة لأي لاعب يرغب في الرحيل وتحديدًا الأجانب، قائلاً :"من يذهب إلى نادٍ مستقر مثل الزمالك، ويحصل على بطولات بصورة دائمة، في الماضي كان الحصول على لقب إعجاز لكن الآن أصبح الوضع عادي".

وعن أبرز العائدين للفريق الأبيض من المعارين في الموسم الجديد، رد :"رزاق سيسيه وأحمد رفعت ثنائي الاتحاد السكندري".

جدير بالذكر أن الثنائي رزاق سيسيه وأحمد رفعت يلعبان في صفوف الاتحاد السكندري منذ مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة.