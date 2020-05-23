صورة.. شيكابالا يدعم لاعب الزمالك المصاب بكورونا

قام محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد فريق كرة القدم بنادي الزمالك، بدعم شعبان عبدالوهاب، لاعب سلة الفريق الأبيض ومنتخب مصر الأسبق بعد إصابته بفيروس بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد. ونشر شيكا صورة له رفقة هشام وكتب معلقا "ربنا يشفيك يا حبيبي ربنا يطمنا عليك يا شعبان". حبيبي ربنا يطمنا عليك يا شعبان". Advertisements وأثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها شعبان خلال الفترة الماضية إصابته بفيروس كورونا المستجد. وتسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في توقف النشاط الرياضي بمعظم دول العالم.

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