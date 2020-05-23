جدول مباريات اليوم السبت 23-5-2020 وجميع القنوات الناقلة

يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول مباريات اليوم، السبت الموافق 23-5-2020، حيث يشهد العديد من المباريات في الدوري الألماني، والدوري الكوري الجنوبي، والدوري البيلاروسي، بالإضافة إلى عودة الدوري التشيكي والدوري الكوستاريكي.

والبداية من ألمانيا، حيث تُلعب اليوم 5 مباريات بالجولة الـ27، اهمها مواجهة “بوروسيا دورتموند وفولفسبورج”، و”بوروسيا مونشنغلادباخ وباير ليفركوزن”، وتبدأ المبارتين في الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش، وفي الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش يواجه “بايرن ميونخ” فريق “آينتراخت فرانكفورت”.

ننتقل إلى كوريا الجنوبية، حيث تُجرى 3 مباريات بالجولة الثالثة التي بدأت يوم أمس، اهمها مواجهة “جانجون” ونظيره “سيونغنام”، وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

نذهب إلى بيلاروسيا، مع 3 مباريات من الجولة العاشرة، والمواجهة الأفضل ستكون بين صاحب المركز الثالث بجدول الترتيب “إينيرجتيك مينسك”، ونظيره “إسلوش مينسك” صاحب المركز السادس، وتبدأ المباراة في الساعة 15:30 مساءً بتوقيت جرينتش.

وسيشهد جدول مباريات اليوم، عودة النشاط الرياضي في كوستاريكا، لتصبح بذلك أول دولة في قارة أمريكا اللاتينية تستأنف مباريات الدوري المحلي بعد جائحة كورونا التي تسببت في توقفه في كافة بلدان القارة والعالم أجمع، كما ستعود اليوم مباريات الدوري التشيكي الممتاز بمواجهة ” تيبليتشي وسلوفان ليبيريتش”، بعدما صادقت الرابطة على استئناف منافسات الدرجتين الأولى والثانية في يوم 12 من هذا الشهر.

والتالي جدول مباريات اليوم السبت 23-5-2020

مباريات الدوري الألماني – الجولة 27

Advertisements

فرايبورج – فيردر بريمن. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

بادربورن – هوفنهايم. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

بوروسيا مونشنغلادباخ – باير ليفركوزن. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

فولفسبورج – بوروسيا دورتموند. الساعة 13:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

بايرن ميونيخ – آينتراخت فرانكفورت. الساعة 16:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 1.

مباريات الدوري الألماني الدرجة الثانية – الجولة 27

ساند هاوزن – يان ريغنسبورغ. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 3.

اوزنابروك – هانوفر 96. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 4.

دارم شتات 98 – سانت باولي. الساعة 11:00 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة بي إن سبورتس 2.

مباريات الدوري الكوري الجنوبي – الجولة الثالثة

جانجون إف سي – سيونجنام إف سي. الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Croatia

سوون سامسونج – انشيون يونايتد. الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش. قناة Arena Sport 1 HD Croatia

سانغجو سانغمو – غوانغجو إف سي. الساعة 7:30 صباحًا بتوقيت جرينتش.

مباريات الدوري البيلاروسي – الجولة العاشرة

سلوتسك – اف كي روة برست. الساعة 13:00مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

إسلوش مينسك – إينيرجتيك مينسك. الساعة 15:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

فيتبسك – دينامو مينسك. الساعة 17:30 مساءً بتوقيت جرينتش. قناة Sport 1 Ukraine.

مباريات الدوري التشيكي – الجولة 23

تبليتسه – سلوفان ليبيرتش. الساعة 16:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

مباريات الكوستاريكي الممتاز – الجولة 17

خيكارال – مونيسبال جريسيا. الساعة 21:00 مساءً بتوقيت جرينتش.

بيريز زيليدون – كارتاجينيس. الساعة 22:00 مساءً بتوقيت جرينتش.