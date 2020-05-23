هيرتا يحسم “ديربي برلين” على حساب يونيون برباعية

سحق فريق هيرتا برلين غريمه التقليدي يونيون برلين برباعية نظيفة مساء اليوم الجمعة 22-5-2020، فى ديربي العاصمة الألمانية “برلين”، ضمن منافسات افتتاح الجولة 27 من الدوري الألماني “البوندسليجا”.
وبعد الانتصار رفع هيرتا برلين رصيده الى النقطة 34 محتل المركز العاشر فى ترتيب جدول البوندسليجا بفارق نقطة واحدة عن فريق هوفنهايم التاسع، فى المقابل تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 30 فى المركز الثاني عشر.
انتهي الشوط الاول من اللقاء بدون أهداف مع أفضلية لفريق هيرتا برلين، الذي واصل مسيرته الناجحة وحقق أفضل سلسلة انتصارات في الألفية الجديدة في البوندسليجا.
ومع انطلاق شوط المباراة الثاني افتتح هيرتا برلين اهداف اللقاء فى الدقيقة 51 من عرضية مذهلة عن طريق الظهير الأيسر بلاتينهارت والتي وجدت رأس المهاجم البونسي “ريناد إيبسيفيتش” الذي وضعها على أقصى يمين الحارس.
وبعد دقيقة واحدة أضاف اللاعب لوكيمباكيو الهدف الثاني لهيرتا برلين الذي راوغ الحارس ثم سدد في الشباك الفارغة بعد ان استغل تمريرة بينية رائعة من زميله رينارد إيبسيفيتش.
بث مباشر | شاهد هيرتا برلين ويونيون برلين في الدوري الألماني
وفى الدقيقة 60 أضاف هيرتا برلين هدف قتل المباراة، واصل إيبسيفيتش التألق ومهد كرة جميلة على خط الـ 18 للاعب البرازيلي “ماتيوس كونيا” الذي سدد بباطن القدم اليمنى من لمسة واحدة، لتذهت الكرة على أقصى يسار الحارس معلنة عن تقدم هيرتا بالهدف الثالث في غضون 10 دقائق فقط.
وفى الدقيقة 77 اختتم المدافع البلجيكي “بوياتا” رباعية هيرتا برلين بعد ان حول كرة عرضية في الشباك من ركنية أرسلها بلاتينهارت.
يذكر ان مواجهة الدور الاول بين الفريقين انتهت بفوز فريق “يونيون برلين” بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت على “استاد آندر آلتن فورستيري.
فيديو أهداف مباراة هيرتا برلين ويونيون برلين في الدوري الألماني
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