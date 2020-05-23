هيرتا يحسم “ديربي برلين” على حساب يونيون برباعية

سحق فريق هيرتا برلين غريمه التقليدي يونيون برلين برباعية نظيفة مساء اليوم الجمعة 22-5-2020، فى ديربي العاصمة الألمانية “برلين”، ضمن منافسات افتتاح الجولة 27 من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

وبعد الانتصار رفع هيرتا برلين رصيده الى النقطة 34 محتل المركز العاشر فى ترتيب جدول البوندسليجا بفارق نقطة واحدة عن فريق هوفنهايم التاسع، فى المقابل تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 30 فى المركز الثاني عشر.

انتهي الشوط الاول من اللقاء بدون أهداف مع أفضلية لفريق هيرتا برلين، الذي واصل مسيرته الناجحة وحقق أفضل سلسلة انتصارات في الألفية الجديدة في البوندسليجا.

ومع انطلاق شوط المباراة الثاني افتتح هيرتا برلين اهداف اللقاء فى الدقيقة 51 من عرضية مذهلة عن طريق الظهير الأيسر بلاتينهارت والتي وجدت رأس المهاجم البونسي “ريناد إيبسيفيتش” الذي وضعها على أقصى يمين الحارس.