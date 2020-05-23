فيديو أهداف مباراة هيرتا برلين ويونيون برلين في الدوري الألماني

اكتسح فريق هيرتا برلين غريمه التقليدي يونيون برلين برباعية نظيفة مساء اليوم الجمعة 22-5-2020، فى ديربي العاصمة الألمانية، ضمن منافسات افتتاح الجولة 27 من الدوري الألماني “البوندسليجا”.

وبهذه النتيجة رفع هيرتا برلين رصيده الى النقطة 34 محتل المركز العاشر فى ترتيب جدول البوندسليجا بفارق نقطة واحدة عن فريق هوفنهايم التاسع، فى المقابل تجمد رصيد يونيون برلين عند النقطة 30 فى المركز الثاني عشر.

انتهي الشوط الاول من اللقاء بدون اهداف مع افضلية لفريق هيرتا برلين.

ومع انطلاق شوط المباراة الثاني افتتح هيرتا برلين اهداف اللقاء فى الدقيقة 51 من عرضية مذهلة عن طريق الظهير الأيسر بلاتينهارت والتي وجدت رأس المهاجم البونسي “ريناد إيبسيفيتش” الذي وضعها على أقصى يمين الحارس.

وبعد دقيقة واحدة أضاف اللاعب لوكيمباكيو الهدف الثاني لهيرتا برلين الذي راوغ الحارس ثم سدد في الشباك الفارغة بعد ان استغل تمريرة بينية رائعة من زميله رينارد إيبسيفيتش.

Advertisements

وفى الدقيقة 60 أضاف هيرتا برلين هدف قتل المباراة، واصل إيبسيفيتش التألق ومهد كرة جميلة على خط الـ 18 للاعب البرازيلي “ماتيوس كونيا” الذي سدد بباطن القدم اليمنى من لمسة واحدة، لتذهت الكرة على أقصى يسار الحارس معلنة عن تقدم هيرتا بالهدف الثالث في غضون 10 دقائق فقط.

وفى الدقيقة 77 اختتم المدافع البلجيكي “بوياتا” رباعية هيرتا برلين بعد ان حول كرة عرضية في الشباك من ركنية أرسلها بلاتينهارت.

يذكر ان مواجهة الدور الاول بين الفريقين انتهت بفوز فريق “يونيون برلين” بهدف نظيف، في المباراة التي اقيمت على “استاد آندر آلتن فورستيري”.

الهدف الأول

الهدف الثاني