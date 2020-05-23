رياضة | ستاندر دولييج البلجيكي يتراجع عن ضم نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر ستاندر دولييج البلجيكي يتراجع عن ضم نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية مغربية بلجيكية أن ستاندر دولييج البلجيكي صرف النظر عن فكرة التعاقد مع المغربي أشرف

بن شرقي نجم الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وأفادت صحيفة الأخبار المغربية نقلا عن صحيفة voetbalnieuws البلجيكية بأن ستاندر دولييج أعرب عن عدم رغبته في ضم بن شرقي من الزمالك وذلك بسبب الصعوبات المالية التي يواجهها الفريق البلجيكي في الفترة الحالية عقب إلغاء النشاط الرياضي في بلجيكا بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الصحيفة المغربية أن ستاندر دولييج يمر بفترة مالية صعبة منا جعل مجلس إدارة النادي يتخلى عن ثنائي الفريق لويس بيدرو كافاندا وأورلاندو سا.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أنه هناك سببا آخر جعل ستاندر دولييج يصرف النظر عن ضم بن شرقي وهو وجود منافسة قوية من كلا من طرابزون سبور التركي ومونبوليي الفرنسي على ضم النجم المغربي.