رياضة | نجم بيراميدز يغلق الباب في وجه الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 03:25 صباحاً - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يغلق الباب في وجه الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، أن الظهير الأيمن "رجب بكار" لاعب نادي بيراميدز، أغلق الباب نحو رحيله للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وتم ترشح بكار رفقة عدة لاعبين في مركز الظهير الأيمن للانضمام للأهلي في الصيف القادم، لتعويض رحيل "أحمد فتحي" ظهير النادي الأهلي، والذي سينضم لبيراميدز في صفقة انتقال حر، بعد رفضه تجديد عقده مع الأهلي.

ووفقاً لمصدر مقرب من اللاعب، فإن بكار قرر البقاء مع بيراميدز، وغلق الباب نحو الانتقال للنادي الأهلي في الصيف.

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وأضاف المصدر، أن سبب ابتعاد اللاعب عن القلعة الحمراء هو تأخر النادي الأهلي في فتح باب التفاوض معه، رغم التقارير التي ربطت بينه وبين الأهلي مؤخراً.

وانتشرت عدة تقارير في وقت سابق، حول رغبة الأهلي في الإعتماد على بعض الأسماء ذات السن الصغيرة في هذا المركز، وهو ما لا يتوفر في بكار، صاحب الـ30 عاماً.

كما تفكر إدارة الأهلي في تصعيد بعض اللاعبين الصاعدين في مركز الظهير الأيمن، سعياً من الإدارة لتخفيض النفقات، في ظل الأزمة المالية بسبب فيروس كورونا.

من جهة أخرى، أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن إدارة الفريق لم تتلق أية عروض رسمية لشراء رجب بكار خلال الفترة المقبلة.