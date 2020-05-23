الامارات | بالفيديو.. إعلامي رياضي مصري يبدأ برنامجه بمشهد من ملحمة البرث بمسلسل الاختيار

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. إعلامي رياضي مصري يبدأ برنامجه بمشهد من ملحمة البرث بمسلسل الاختيار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل نائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق والإعلامي حالياً أحمد شوبير، مع مسلسل الاختيار والذي يعرض يومياً خلال شهر رمضان المبارك، وخاصة الحلقة رقم 28 والذي تفاعل معها العديد من الدول وليس مصر فقط ليصبح اسم المسلسل في الترند العالمي، الأكثر تداولاً يوم عرض حلقة ملحمة "البرث" والتي كانت يوم 7 يوليو 2017.

وحرص أحمد شوبير خلال برنامجه الذي يقدمه في قناة “أون تايم سبورتس” على توجيه الشكر للجيش المصري في بداية حلقته وأبطال المعركة بل وخرج من موضوعه الرياضي الرئيسي ليعرض مشهد من ملحمة البرث بمسلسل الاختيار.

وكان الشعب المصري والعربي قد تفاعل مع مسلسل الاختيار بشكل كبير طوال شهر رمضان كونه قصة حقيقية من سجلات الجيش المصري وملحمة راح ضحيتها 26 فرد بقيادة العقيد أحمد منسي أحد رجال القوات المسلحة اللذين حفروا اسمائهم في سجلات التاريخ المصري بما كان يتميز به.

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وقال الإعلامي المصري أحمد شوبير في بداية حلقته وتعليقاً على المشهد: “سنبقى ثواني أو دقائق مع هذه اللقطات لكي تعرفوا الناس دي عملت أيه علشان مصر تعيش”.

وبعد عرض المشهد حرص أحمد شوبير على توجيه الشكر للشهداء بل وحرص على قراءة أسماء الشهداء الحقيقين للمعركة موجهاً الشكر والتحية لهم على ما قدموه من تضحيات للشعب المصري.

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