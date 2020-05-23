الامارات | بالفيديو.. تركي آل الشيخ يخسر من آل سويلم ويحطم شاشة التلفزيون

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قام رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ بكسر شاشة التلفاز خلال تحدي "البلاي ستيشن" مع رئيس نادي النصر السابق سعود آل سويلم بعد تسجيل الأخير هدفا في مرماه.

وبث آل الشيخ فيديو عبر حسابه على تويتر يوضح تلقيه هدفا وقيامه بدفع شاشة التلفاز ثم كتب على حسابه: "في أحداث شغب بسيطة.. بندور تلفزيون جديد وبنرجع نكمل المباراة ... لسا المباراة ما انتهت". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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