شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسى» يتمسك بالبقاء فى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرجأ التونسى فرجانى ساسى، لاعب الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك ومنتخب تونس، فكرة خوض تجربة الاحتراف، وأعلن تمسكه بالبقاء فى الزمالك، لرغبته فى مواصلة مسيرته الناجحة مع الفريق، ومواصلة حصد البطولات.

وتتجه النية لتمديد عقد ساسى مع الزمالك لموسمين مقبلين، خصوصًا أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل، نظرًا لكونه من العناصر المتميزة التى يعتمد عليها الفريق بصورة أساسية.

وينتظر أن يحسم مرتضى منصور ملف التجديد وتمديد عقود اللاعبين، المتبقى فى عقودهم موسم، خلال الفترة المقبلة، وبعد التعرف من الثنائى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، وأمير مرتضى، المشرف العام على الكرة، على احتياجاتهما للفترة المقبلة، وتحديد موقف اللاعبين الذين يرغبون فى تجديد عقودهم.

وكان مرتضى منصور طالب كارتيرون بسرعة الانتهاء من تقريره الفنى عن الفترة المقبلة والفترة المنتهية، خصوصًا أن هناك بعض الأمور يسعى لحسمها نهائيًا، خصوصًا ملف اللاعبين المعارين، حتى يتسنى له اتخاذ قرار بإعادة بعضهم نهائيًا لصفوف الفريق، وعرض المجموعة الأخرى للبيع النهائى، فى ظل رغبة العديد من الأندية الحصول على خدمات بعض اللاعبين بصورة نهائية.

وشدد منصور على كارتيرون ضرورة كتابة تقرير مفصل عن كل لاعب معار، سواء الذى يرغب فى إعادته، أو الذى لا يرغب فى عودته، وتوضيح أسماء البدائل الموجودة بالفريق فى نفس مركزه، حتى لا يواجه الفريق أى أزمات فى النقص العددى خلال الموسم المقبل.

يأتى هذا فى الوقت الذى تلقى فيه كارتيرون تقريرا مفصلا من قطاع الناشئين بالنادى، يوصى بتصعيد ثمانية لاعبين على الأقل للفريق الأول، أثبتوا كفاءتهم ويعدون من العناصر الواعدة بالقطاع، وسيكون بمقدورهم إثبات قدرتهم على تمثيل الزمالك.

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وينتظر أن يبدأ كارتيرون فى دراسة كل ناشئ حصل على اسمه من مسؤولى القطاع، لاستعراض مسيرته مع فريقه، والوقوف على مدى قدرته التواجد بصورة متميزة مع الفريق الأول، فى ظل سياسة مجلس الإدارة بالدفع بالناشئين والاستفادة من أبناء النادى، خلال الفترة المقبلة، وتوفير قاعدة عريضة من اللاعبين، للقضاء على فكرة مغالاة العديد من الأندية عند عرض لاعبيها للبيع، فضلًا عن اتخاذ قرار من رئيس النادى بأن تكون مسألة الشراء مربوطة بالحاجة الفنية للفريق، وأن يكون العنصر الذى ستتم إضافته لا يوجد بديل له فى قطاع الناشئين، وأن يكون لاعبًا سوبر، بمقدوره المساهمة مع الفريق فى مواصلة حصد البطولات.