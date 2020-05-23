شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: جميع اللاعبين ستخضع لتحليل الكشف عن كورونا قبل عودة التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اتحاد الكرة، أن اللجنة الطبية بالجبلاية ستوصى ضمن الإجراءات الاحترازية المطلوب تنفيذها فى حالة استئناف التدريبات الجماعية يوم 15 يونيو المقبل، بأن يخضع جميع اللاعبين لتحليل الكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات، على أن يتم عزل جميع اللاعبين والاجهزة الفنية والادارية والطبية فى معسكر مغلق بعد ظهور نتيجة التحليل، حتى انتهاء الموسم الكروى.

وأوضح مسئولو الجبلاية، أن اللجنة الطبية ستطلب عزل جميع اللاعبين بمجرد عودة التدريبات الجماعية، لأنه فى حالة خروج أى لاعب عن المعسكر، سيتم عمل تحليل جديد له منعا لأى عدوى قد ينقلها لزملائه بعد عودته للمعسكر، وتساءل مسئولو الجبلاية:" هل سيتحمل اللاعبون والأجهزة الفنية فكرة العزل طوال هذه الفترة وعدم الخروج من المعسكر لحين انتهاء الدورى فى منتصف سبتمبر أو أول أكتوبر المقبلين".

وتابع مسئولو اتحاد الكرة، أن اللجنة الطبية ستضع كل الاشتراطات والاجراءات أمام وزير الرياضة ، وفى حالة الموافقة عليها سيتم عرضها على الأندية لتأكيد الالتزام بها فى حالة استئناف التدريبات.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع لجنة الحكام برئاسة وجيه احمد وعزب حجاج علي استخدام تقنية حكم الفيديو var في بطولة الدوري الممتاز المرجح استئنافها خلال الفترة المقبلة بعد تصريحات وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى بامكانية عودة الانشطة الرياضية وتدريبات الفرق وفتح الاندية منتصف شهر يونيو المقبل.

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ويدرس مسؤولو اتحاد الكرة مع لجنة الحكام تطبيق تقنية var كما حدث في الدوري الالماني الذي استخدم التقنية مع الأخذ بالاحتياطات الطبية لمواجهة فيروس كورونا وهو ما يعمل عليه مسئولو لجنة الحكام بتقليل اعداد الحكام في السيارة الخاصة بالتقنية

كشف مسئولو اتحاد الكرة انه سيتم تطبيق قرار استخدام ٥ تغييرات في بطولة الدوري حال استئنافها في الفترة المقبلة خاصة ان هذه التعديلات التي اعلنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بامكانية كل اتحاد اهلي استخدام خمسة تغييرات خلال المباريات في الموسم الجاري فقط بسبب انتشار فيروس كورونا وتوقف المسابقات لفترة طويلة.

اكد مسئولو اتحاد الكرة ان فيفا جعل تطبيق التغييرات الخمسة للاعبين في المباريات في يد كل اتحاد اهلي باستخدامها او العمل علي النظام المتبع من قبل وهو الاكتفاء بالثلاث تغييرات فقط قبل ان يقرر اتحاد الكرة استخدام التغييرات الخمسة في الدوري حال استئنافه رسميا.

رفض مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة مقترح إلغاء بطولة القسم الثاني و الثالث للموسم الجاري بسبب انتشار فيروس كورونا ، و الإكتفاء فقط بمباريات الدوري الممتاز المرجح استئنافه فى منتصف شهر يوليو المقبل ، بعد تصريحات وزير الشباب و الرياضة أشرف صبحي بإمكانية استئناف التدريبات منتصف شهر يونيو القادم.

جاء رفض مقترح إلغاء دوري القسم الثاني من قبل مسئولو اتحاد الكرة بسبب مبدأ تكافؤ الفرص و إكتمال مسابقة الدوري بالشروط الخاصة بالصعود و الهبوط إلي جانب أن مسابقة القسم الثاني متبقي بها 5 جولات فقط ونفس الأمر للقسم الثالث الذى يتبقي به 3 أو 4 جولات ، عكس الدوري الممتاز المتبقي به 17 جولة.