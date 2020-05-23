شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: استئناف الموسم الكروي يكلف اتحاد الكرة 82 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال نائب الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون على فضائية أون تايم سبورت مع سيف زاهر: "متبقي 150 مباراة في دوري we الممتاز، والقسم الثاني متبقي 90 مباراة، وفي كأس مصر هناك مباريات بداية من دور الـ16 والثمانية ونصف النهائي والنهائي، وبكافة المنافسات والأقسام متبقي 375 مباراة."

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وتابع جمال محمد علي: "أندية الدوري الممتاز تعلن الأراء الخاصة بها وفقًا لظروفها أو المطالب الخاصة بها، لكن نحن كاتحاد كرة ووزارة الشباب الرياضة أمام أمرين كلاهما مر سواء بالعودة أو الإلغاء، ولا نرتكز لمصالح الأندية الشخصية."