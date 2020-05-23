شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة: نحتاج معسكرات مغلقة لمدة 80 يوم من أجل استكمال الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة أن وزارتي الرياضة والصحة سيضعا مجموعة من المعايير المطلوبة وفقًا لما يصدر من دوريات صحية حالية وأنظمة مختلفة."

وتابع نائب الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون على فضائية أون تايم سبورت مع سيف زاهر أن موعد حسم الموقف الخاص باستكمال الموسم سيكون بعد العيد حيث يتعرف على المعايير الخاصة بعودة النشاط الموضوعة من جانب وزارة الصحة، وفي ضوء ذلك سوف نتخذ القرار.

وأضاف جمال محمد علي: "استكمال الموسم يعني ضرورة إقامة الـ375 مباراة بالكامل، وفي الظروف الحالية لن نتمكن من خوض المباراة على الـ18 استاد لأن هذا الأمر يعني تحركات أكبر ومصدر خطورة أكبر."

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وأوضح تكلفة إقامة المباريات: "نحتاج معسكرات مغلقة لمدة 80 يوم من أجل استكمال الدوري، مع حماية اللاعبين وتطهير ومتابعة صحية، وكل نادي سيتكلف إقامة 50 فردًا ولكل منهم غرفة مفردة وهذا سيكلف الـ18 نادي 72 مليون جنيه، أي كل نادي 4 مليون."

وختم: "التحكيم سيتكلف 2 مليون وربع من أجل استكمال الدوري، إضافة إلى ايجار الملاعب، والمسحات المطلوبة من أجل اختبارك كافة اللاعبين وهي ما ستتكلف مليون و800 ألف جنيه، وهذا كله سوف يصل بالتكلفة النهائية إلى 82 مليون جنيه."