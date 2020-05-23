شكرا لقرائتكم جمال محمد علي: مصير الدوري سيعتمد على حجم الخسائر والمكاسب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وتابع نائب الجبلاية في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون على فضائية أون تايم سبورت مع سيف زاهر :"علينا دراسة الأمور المتعلقة بفرضية تعرض أحد اللاعبين للإصابة بكورونا، وكيف يمكن التعامل مع باقي عناصر الفريق، إضافة إلى التعرف على إمكانية تطبيق نفس المعايير بالدرجات الأدنى من الممتاز."

وأضاف جمال محمد علي: "سنقوم بحسابات متعلقة بالمكاسب الخاصة بالأندية حال استمرار الدوري، والخسائر في حالة الإلغاء وكل هذا سيكون سببًا في القرار النهائي الذي نصدره."