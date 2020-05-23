شكرا لقرائتكم الهاني سليمان: سعدت بإلغاء الدوري موسم 2012-2013 حتى لا يلعب عصام الحضري أساسياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال الهاني سليمان في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون على فضائية أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهرر:"سعدت بإلغاء الدوري، لأن عصام الحضري بدأ في اللعب أساسياً، وبعد ذلك تم إيقاف الموسم".
وأضاف سليمان :"إلغاء الدوري أمر طيب لأنني لم أكن لأقبل الجلوس بديلاً لعصام الحضري، كنت أثق في أنني أستحق اللعب أساسياً بدلاً منه".
وأنهى حارس الاتحاد السكندري السابق :"كنت أتسلح بالجماهير، وأعرف أنه مع أول خطأ للحضري يتسبب في هزيمة الاتحاد ستطالب الجماهير بمشاركتي".
وكان الحضري حارس مرمى الاتحاد السكندري في موسم 2012-2013 بينما جلس الهاني سليمان بديلاً، وهو ما أغضب الأخير.
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