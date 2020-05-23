شكرا لقرائتكم الخطيب ينعي الشيخ صالح كامل .. ويؤكد: قدم إسهامات خيرية تستحق الثناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس النادي، على تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل الكبير الشيخ صالح كامل، في المملكة العربية السعودية والقاهرة، وعبر محمود الخطيب خلال اتصالاته التي أجراها مع العائلة الكريمة عن خالص تعازيه ومجلس إدارة النادي الأهلي في وفاة أحد أبرز الأشقاء المحبين لمصر وللنادي الأهلي، الذي كانت له بصمات واضحة، وأكد رئيس النادي امتنانه وتقديره البالغ لما قدمه الراحل من إسهامات خيرية ومواقف إنسانية استحق عليها الثناء والسيرة الطيبة والتقدير الكبير. وتمنى أن يتغمده الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.

Advertisements

وتوفى صالح كامل عن عمر يناهز 79عاما، وسط تواجد كثير من وسائل الإعلام والصحفيين وبعض المقربين منه، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من محبين الشيخ، ويعد صالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين فى مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتلفزيون العرب، ولد عام 1941م فى مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديرًا عامًا لديوان مجلس الوزراء.

وتلقى كامل تعليمه الابتدائى والمتوسط فى مكة المكرمة والطائف، والثانوى بجدة، حصل على بكالوريوس تجارة من جامعة الرياض 1963، أنشأ وهو طالب مؤسسة صغيرة باسم دار ومكتب الكشاف السعودى وبدأ حياته العملية بالطوافة مهنة عائلته، ثم التحق بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية حيث عمل بإدارة رعاية الشباب، وبعد فترة قصيرة انتقل للعمل فى وزارة المالية، وبعد عشر سنوات من العمل فى وزارة المالية، ترك العمل الحكومى واتجه إلى القطاع الخاص، الذى توفق فيه حتى أصبح يمتلك ويدير ما يزيد على 12 مليار ريال موزعة على 300 شركة وبنك ومؤسسة فى المملكة وفى نحو 45 دولة حول العالم.