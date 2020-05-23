شكرا لقرائتكم الهاني سليمان: 30 مشجعا كانوا سبب رحيلي عن الاتحاد السكندري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الهاني سليمان حارس مرمي سموحة الحالي والاتحاد السكندري السابق، عن امتنانه لـ محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد قائلا: "هو أخويا الكبير وصديقي ووقف بجواري كثيرا ودعمني وأكن له تدقير واحترام".

وكشف الهاني سليمان في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي سيف زاهر، عبر فضائية أون تايم سبورت، عن السبب الرئيسي في رحيله عن زعيم الثغر السكندري.

وقال: "السبب الرئيسي في رحيلي عن الاتحاد السكندري هو عدد قليل من جماهير زعيم الثغر لا يزيدو عن 20 أو 30 شخص، كونوا مجموعة وتواصلوا مع إدارة النادي، ولم يكن السبب فنياً".