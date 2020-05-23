شكرا لقرائتكم مختار مختار يحذر لاعبي الإنتاج الحربى من خطورة الاسراف فى تناول "كحك العيد" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه من خطورة الاسراف فى تناول "الكعك والبسكويت" فى أيام عيد الفطر المباريات خوفاً من عودة النشاط الكروى فى أى وقت وزيادة أوزانهم بصورة هائلة ، ويكثف مختار مختار اتصالاته بجهازه المعاون لمناقشة خطة الاستعداد لعودة بطولة الدوري فى حال اقرار اللجنة الخماسية بإتحاد الكرة عودة المسابقة بشكل رسمى، لاسيما بعد طول فترة التوقف ومعاناة اللاعبين من انخفاض اللياقة البدنية ، مطالباً اللاعبين بالتدريب على فترتين صباحاً ومساء بالعزل المنزلى لرفع معدلات الحرق وتجنب زيادة الوزن ضمن خطة الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين لحين عودة النشاط الكروى.

وطلب مختار مختار من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وينتهى تعاقد الانتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى وتلقى المدرب المخضرم عروض بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الانتاج .

وبدأ مختار مختار دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيداً لوضع الرتوش الاولى فى فترة توقف الدوري انتظاراً لحسم مصير المسابقة سواء بعودتها او الغاؤها ومن ثم اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعداداً للموسم الجديد .