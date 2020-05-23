اليماحي: يجب استكمال الدوري باللاعبين الحاليين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

يترقب نادي الفجيرة مصير الموسم الكروي من أجل وضع النقاط على الحروف، وحسم عدد من الملفات المهمة خاصة المتعلقة بعقود اللاعبين، والأجهزة الفنية، وكان «الذئاب» منح الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الأول، ومحترفيه الأجانب، إجازة مفتوحة إلى حين وضوح الرؤية في ما يتعلق بعودة النشاط الرياضي.

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وأكد ناصر اليماحي رئيس شركة الكرة في نادي الفجيرة أن النادي منح جميع لاعبي الفرق الرياضية في مختلف الأنشطة، إجازة إلى أجل غير مسمى، حتى تصدر قرارات رسمية بعودة التدريبات والمسابقات المحلية مع استمرار كل مستحقاتهم المالية.

وأضاف: «كما تم إخطار المدرب فيفياني قبيل مُغادرته إلى مسقط رأسه لقضاء فترة الإجازة السلبية، أن النادي متمسك به، وأن عقده سيكون سارياً حال استئناف الدوري، أما في حالة الإلغاء فسيكون لدينا معه جلسة لمعرفة مصير استمراريته خلال الموسم المقبل، من عدمها، وأعتقد أن الشروط ذاتها تنطبق على المحترفين الأجنبيين، وهما الغاني آرنست اسانتي، والبرازيلي جيفرسون، اللذان سينتهي عقداهما مع الفريق بنهاية الشهر الجاري، فيما يستمر عقدا الثنائي البرازيلي جابرايل وجوناثان للموسم القادم».

ونوه اليماحي بأن الأندية لن تستطيع أن تمدد، أو تلغي العقود، من دون أن تتلقى إشعاراً من قبل اتحاد الكرة بشأن استكمال المسابقة، مشيراً إلى أن الأفضل للدوري استكماله باللاعبين الحاليين حتى ختام الموسم، ولذلك ينتظر الجميع قرارات حاسمة من قبل اتحاد الكرة، ورابطة المحترفين، بشأن مصير دوري الخليج العربي.