شكرا لقرائتكم خبر عن «بروفة» قبل قمة ألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يخوض بايرن ميونيخ المتصدر ووصيفه بوروسيا دورتموند، اليوم السبت، بروفة أخيرة، قبل قمتهما المفصلية الثلاثاء المقبل والتي قد تلعب دوراً كبيراً في تحديد هوية بطل الدوري الألماني لكرة القدم، الذي وصل إلى مرحلته ال27.
ويستضيف بايرن ميونيخ، متصدر البوندسليجا وحامل اللقب، فريق آينتراخت فرانكفورت الساعة الثامنة والنصف مساء، ويحل بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، ضيفاً على فولفسبورج السادس في الساعة الخامسة والنصف.
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