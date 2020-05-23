شكرا لقرائتكم خبر عن نخبة الخيول في سباق «بري شريفة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقطب كأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عبر سباقي بري نيفتا دورمان للفئة الثانية، وبري شريفة، 22 من نخبة الخيول التي تم تسجيلها في السباقين اللذين سيقامان عصر اليوم السبت، بمضمار بوردو، برعاية النسخة الثانية عشر من المهرجان العالمي.
ويسلط الحدث الضوء على فعاليات المهرجان العالمي في فرنسا، والتي ستجرى للمرة الأولى كجزء من أمسية متميزة من سباقات الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ جائزة الشوط الرئيسي (بري نيفتا- دورمان) للفئة الثانية 30 ألف يورو.
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