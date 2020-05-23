20 فعالية إلكترونية و300 حلقة توعوية لنادي المدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم نادي المدام نموذجاً رائعاً في العمل الإلكتروني ونظام تطبيق الفعاليات عن بعد، رفع من معدل عمله الثقافي والمجتمعي خلال فترة تفشي فيروس كورونا، حيث نظم أكثر من 20 فعالية ثقافية، ومجتمعية، ورياضية، وتوعوية.

كما نظم النادي بطولته الرمضانية «اعرف وطنك»، وهي عبارة عن أسئلة تطرح للجمهور إلكترونياً، وقال سالم سلطان بن عجيل عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الرياضية: لمست ارتياحاً كبيراً من اللاعبين خلال مشاركتهم وأسرهم وأهالي المنطقة في كل الأنشطة،وأكد أن المدام يعتبر من اكثر أندية الدولة اعتماداً على التكنولوجيا في معظم تعاملاته، وانهم في المستقبل يطمحون إلى أن يكون النادي إلكترونياً بالكامل.

وأشار إلى فخره بنشر اكثر من 300 حلقة رياضية تثقيفية خلال فترة «كورونا»، إلى جانب المسابقات الأخرى، مثل مسابقة المكعبات، ومبادرة يوم الطفل الإماراتي، ومسابقة رسالة من القلب، ومسابقة تلخيص الكتاب، وأمسية يوم زايد للعمل الإنساني، وتمت إقامة 16 محاضرة رمضانية، ومسابقة «اعرف وطنك»،ومسابقة تلاوة وتجويد القرآن الكريم.

وقال سالم سلطان: سنعمل على تقديم الأفضل في الفترة القادمة، ونتوجه بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على الدعم، والرعاية المتواصلة لجميع أنشطة النادي، والنجاح يعود إلى تكاتف وانسجام مجلس إدارة نادي المدام برئاسة سلطان محمد معضد بن هويدن الكتبي، ونائبه علي محمد الراشدي، وعبدالله مطر الكتبي أمين السر العام، وإخوانهم الأعضاء، وكل منتسبي النادي، وأبناء المنطقة.وأكد أن مثل هذا النشاط المبتكر ليس غريباً، وليس جديداً على نادي التميز الحائز على 3 جوائز من جوائز التميز الرياضي في الشارقة.