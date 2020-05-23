شكرا لقرائتكم خبر عن ادواردو يعلن انتهاء حقبة الهلال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي
يبدو أن البرازيلي كارلوس ادواردو متوسط ميدان الهلال السعودي فقد الأمل في رغبة الأخير ببقائه لفترة قادمة،حيث أكد اللاعب أن رحلته مع الهلال باتت في الأمتار الأخيرة ،وقال:" في يونيو المقبل ينتهي عقدي مع الهلال وسأعلن بعدها فريقي الجديد".
ويمتلك اللاعب عروضاً من أندية في السعودية ومنطقة الخليج بجانب عرض من كورنثيانز البرازيلي، بيد أنه ارجأ الحسم أملاًفي الاستمرار مع الهلال،لكن الأخير يذهب للتفكير بمرحلة ما بعد ادواردو.
ولعب ادواردوا 132 مباراة بقميص الهلال احرز خلالها 80 هدفاً،كما بات الهداف الأجنبي التاريخي لأزرق الرياض.
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