جلسة رقمية لكرة الصالات تخرج بمقرح دوري أبطال العرب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو



ترأس العميد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات الجلسة الحوارية الالكترونية التي ناقشت هموم كرة الصالات في المنطقة العربية.

أدار الجلسة الحكم المونديالي السابق خميس الشامسي نائب رئيس اللجنة،وبمشاركة عمران عبدالله النعيمي أمين السر العام ومشرف المسابقات والكويتي عيسى فلاح الدكتور محمد فرج من"فيفا"،وناصر السعدي من المملكة العربية السعودية،وسحر عبدالحق عضو الاتحاد المصري، وهيثم عباس بعيوي المدير الفني للمنتخبات العراقية والمحاضر العراقي علي عيسى،إلى جانب عدد من المهتمين والمدربين ومدراء الفرق، وكريم خليل نائب المدير التنفيذي لكرة الصالات.

خرجت الجلسة بتوصية تنص على ضرورة تشكيل جسم لمخاطبة الاتحاد العربي لاقامة البطولات العربية للأندية والمنتخبات،واتفق الجميع على ضرورلاة إقامة دوري أبطال العرب لكرة الصالات ،كمقترح تقدم به خميس الشامسي واقترح خلاله تشكيل لجنة يرأسها عبدالملك جاني وتضم عمران عبدالله وعيسى فلاح وميرزا أحمد (البحرين ) وناصر السعدي (السعودية) وعلي عيسى (العراق) وسحر عبدالحق (مصر) ومخاطبة بقية الدول العربية لتسمية ممثليها، على ان تحرص هذه اللجنة على الاجتماع بقادة الاتحاد العربي وطرح أفكار البطولات العربية لكرة الصالات أمامهم.

وسأل عبدالملك جاني:متى تسحب غرب آسيا البساط من تحت اقدام شرق آسيا في اللعبة؟ فرد السعدي بأن الأمر ليس صعباً ويمكن ان يتحقق خلال 3 أو 4 سنوات،ولكن يجب أن نولي على اللعبة من يحبها ومن يخلص إليها ويخدمها.

وركز الدكتور سحر عبدالحق عضو الاتحاد المصري على محور عدم اهتمام الاتحاد الإفريقي باللعبة مما اثر سلباً في عقد دورات تدريبية للحكام والمدربين ليقل اهتمام الاتحادات الوطنية في ظل غياب الدعم والرعاية من" الكاف "، وأكد انه رغم ذلك فان مصر تعتبر من الدول الرائدة في اللعبة وتأهلت لنهائيات كأس العالم بصورة مستمرة في السنوات الأخيرة.

ولكن عيسى فلاح كان له رأياً مخالفاً، وأعتبر ان اللعبة في مصر في حالة تراجع .

ورداً على افضلية المغرب في إفريقيا قالت سحر عبدالحق ان المنتخب المغربي فاز على مصر بسبب وجود مياه في صالة ملعب المباراة ،وان المياه تسببت في زحلقة لاعبي المنتخب المصري، وقالت الغريب ان لاعبي المغرب لم يتزحلقوا .

وتداخل عمران عبدالله اكثر من مرة واكد ان الإمارات كانت تقود باتجاه تنظيم النسخة الثالثة لكأس الخليج، وقال :تواصلنا مع ميرزا أحمد وكل ممثلي الدول رحبوا بالفكرة ولكنا اصطدمنا بجائحة كورونا .

وعن البطولات العربية قال :كانت لنا تجربة سابقة ولعبنا ضد منتخبات عربية في بطولة ودية نظمتها تونس قبل سنوات .

وارجع الدكتور محمد فرج المحاضر الإفريقي في لجنة الحكام في الاتحاد الدولي عن كرة الصالات عدم انتظام وجود الحكام العرب في المونديال بصورة مستمرة إلى ان الحكم العربي كسول ولايسعى للتطور.