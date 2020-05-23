«هاكثون رمضان» يحقق مكاسب رياضية مميزة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتم البرنامج الرياضي الصحي هاكثون رمضان، الذي أقيم عبر وسائل التواصل المرئي، عن بعد، ونظمه مركز الرشاقة الرياضي في رأس الخيمة، وقدمت محاضراته مدربة اللياقة البدنية مريم علي الزعابي واستمر لـ 29 يوماً بمشاركة 35 رياضياً من كلا الجنسين ومن مختلف الأعمار، وقد حقق مكاسب رياضية وصحية وبدنية.

وأكدت مريم الزعابي، مديرة البرنامج، أنه وبناء على رغبة الكثير ممن شارك في البرنامج هنالك رغبة في الاستمرار فيه لمواصلة رفع اللياقة البدنية والتخلص من الوزن الزائد والحفاظ على الصحة، وستتم دراسة هذا الموضوع لاعتماده، وأكدت أن من أبرز مكاسب هاكثون رمضان الصحي الرياضي مساهمته في رفع الروح المعنوية للمشاركين تزامناً مع الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، كما أن من المكاسب المهمة الأخرى مساهمة البرنامج، بإذكاء روح المنافسة بين المشاركين على تقبل الحصص التدريبية والتوعوية الرياضية وتشجيعهم على التنافس على الرغم من أن ممارستهم للرياضة تقام في البيت، كما أسهم كذلك في تغيير واضح في أنماط التفكير عن أسلوب ممارسة الرياضة والمعيشة والتحول من الحالات السلبية إلى الإيجابية، وسعي الجميع للبحث عن المعلومة الرياضية والصحية المفيدة، من خلال فقرة «ابحث عن معلومة تفيدك»، وقدمت الزعابي، الشكر للمشاركين للروح الرياضية العالية التي أسهمت في نجاح البرنامج ومهدت لتحقيق المكاسب وبما يخدم المجتمع.