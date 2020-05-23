استمرار غياب فيتسل عن دورتموند وعودة جان قريبة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن السويسري لوسيان فافر، مدرب فريق بروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، استمرار غياب لاعب وسطه الدولي البلجيكي أكسل فيتسل عن تشكيلة الفريق، في حين أكد تعافي إيمري جان من إصابته العضلية وجاهزيته لاستئناف التدريبات الجماعية.

وجاء تصريح فافر، عشية المباراة ضد فولفسبورغ ضمن المرحلة السابعة والعشرين من البوندسليجا، التي استأنفت نشاطها الأسبوع الماضي بعد شهرين من التوقف بسبب الأزمة الناشئة عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وسيكون لاعب الوسط الواعد الأمريكي الشاب جيوفاني رينا متاحاً مرة أخرى للمدرب السويسري الذي ألمح إلى إمكانية تغيير التشكيلة التي فازت برباعية نظيفة على الجار شالكه السبت الماضي في قمة «ديربي الرور».

وشدد فافر، على ضرورة مواصلة التركيز على المباراة ضد فولفسبورغ دون التفكير في المواجهة التالية الثلاثاء القادم ضد بايرن ميونيخ المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة المنصرمة.

وتطرق المدرب إلى العودة المرتقبة لقائد الفريق ماركو ريوس الذي تعرض لتمزق عضلي في أوائل فبراير الماضي، في ظل التقارير الصحفية التي تستبعد عودة قريبة له، فقال: «لم يتدرب مع الفريق بعد. ونأمل أن يتمكن من العودة في أقرب وقت ممكن ومساعدتنا».

وكانت صحيفة «بيلد»، أشارت إلى أن غياب رويس البالغ 30 عاماً وصاحب 12 هدفاً و7 تمريرات حاسمة في 26 مباراة هذا الموسم، سيمتد حتى نهاية الموسم.