تذكارات كوبي براينت تتجاوز التوقعات في مزاد علني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دار جوليان للمزادات أن تذكارات ومقتنيات شخصية لأسطورة لوس أنجلوس ليكرز، وكرة السلة الأمريكية، كوبي براينت، الذي توفي في حادث تحطم مروحية في يناير/ كانون الثاني الماضي، جنت، الخميس، 202590 دولاراً (185 ألف يورو)، أي أكثر من التقديرات بثماني مرات.

وكانت بصمات براينت اليدوية على لوحة خرسانية والتي كانت بمثابة اختبار قبل أن يتم تخليدها في عام 2011 في فناء المسرح الصيني في لوس أنجلوس، هي التي جلبت أكثر من 75 ألف دولار.

وقتها أصبح بطل الدوري الأمريكي للمحترفين خمس مرات أول رياضي «يظهر» بجانب نجوم السينما والموسيقى والتلفزيون على رصيف الفن «هوليوود بولفار» الشهير.

وكانت قيمة هذه القطعة مقدّرة ما بين أربعة آلاف وستة آلاف دولار، فيما بلغت قيمة التذكارات بأكملها 24 ألف دولار.

وبيعت البدلة الكاملة التي ارتداها براينت في الأدوار النهائية للدوري الأمريكي للمحترفين موسم 1999-2000 مع الشعار الرسمي للرابطة مطرز تحت شريط أسود تكريماً لويلت تشامبرلاين، النجم السابق لنادي لوس أنجلوس ليكرز، بـ43750 دولار، أي بأكثر من أربعة أضعاف قيمتها التقديرية.

كما تم بيع حذائه الرياضي من صناعة شركة «أديداس» موقَّع بيده مقابل 25600 دولار، وهو بالتأكيد أقل بكثير من الرقم القياسي (560 ألف دولار) الذي بيع به حذاء رياضي لأسطورة شيكاغو بولز والسلة الأمريكية مايكل جوردان، «إير جوردان 1»، الأحد الماضي.

وكان بيع تذكارات براينت الذي توفي في 26 يناير/ كانون الثاني، في حادث تحطم مروحية أودى أيضاً بحياة ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عاماً، وسبعة آخرين، الثاني الذي تم تنظيمه هذا الأسبوع.

وبيع أحد الخواتم الخاصة بالتتويج بلقب الدوري والذي كان أهداه لوالدته، مقابل 193 ألف دولار في مزاد لدار جولدين في نيوجيرزي. وتم بيع بطاقة براينت لأفضل لاعب صاعد (موسمه الأول في الدوري الأمريكي للمحترفين) مقابل 110400 دولار.