شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء دوري السلة اليوناني وتتويج باناثينايكوس باللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري اليوناني لكرة السلة، الإيقاف النهائي لموسم 2019-2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، مع تتويج باناثينايكوس باللقب بعدما كان متصدراً للمسابقة قبل إيقافها المؤقت قبل شهرين.
وأوضحت الرابطة أن ممثلي مدينة سالونيكي، أريس وباوك صاحبي المركزين الأخيرين، لن يهبطا إلى الدرجة الثانية.
وكان باناثينايكوس الذي توج باللقب التاسع والثلاثين في تاريخه، يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن مطارده المباشر أيك أثينا.
في المقابل، ينتظر الاتحاد اليوناني لكرة القدم، مصادقة الحكومة على استئناف المنافسات المعلقة حتى السادس من يونيو المقبل.
وكانت الرابطة السوبر للدوري اليوناني، صوتت بإجماع أعضاء مجلس إدارتها على استئناف المنافسات.
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