اخبار الرياضه

إلغاء دوري السلة اليوناني وتتويج باناثينايكوس باللقب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء دوري السلة اليوناني وتتويج باناثينايكوس باللقب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري اليوناني لكرة السلة، الإيقاف النهائي لموسم 2019-2020 بسبب ، مع تتويج باناثينايكوس باللقب بعدما كان متصدراً للمسابقة قبل إيقافها المؤقت قبل شهرين.
وأوضحت الرابطة أن ممثلي مدينة سالونيكي، أريس وباوك صاحبي المركزين الأخيرين، لن يهبطا إلى الدرجة الثانية.
وكان باناثينايكوس الذي توج باللقب التاسع والثلاثين في تاريخه، يتصدر المسابقة بفارق نقطتين عن مطارده المباشر أيك أثينا.
في المقابل، ينتظر الاتحاد اليوناني لكرة القدم، مصادقة الحكومة على استئناف المنافسات المعلقة حتى السادس من يونيو المقبل.
وكانت الرابطة السوبر للدوري اليوناني، صوتت بإجماع أعضاء مجلس إدارتها على استئناف المنافسات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إلغاء دوري السلة اليوناني وتتويج باناثينايكوس باللقب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا