شفاء العراقي مهند قاسم من «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي



غادر الحكم العراقي الدولي مهند قاسم، الجمعة، الحجر الصحي بعد تماثله للشفاء التام من فيروس كورونا.

وقد أمضى قاسم أسبوعاً واحداً في الحجر الصحي بمستشفى ابن الخطيب، في بغداد، وبعد أن تأكد الأطباء من تعافيه من فيروس كورونا سمحوا له بمغادرة المستشفى، والعودة إلى منزله.

وقد شهدت إصابة الحكم مهند قاسم بفيروس كورونا تعاطفاً كبيراً من الوسط الرياضي العراقي، وكذلك من قبل مختلف مؤسسات الدولة، فضلاً عن رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الذي أجرى اتصالاً هاتفياً مع قاسم، ودعاه إلى تجاوز المحنة.