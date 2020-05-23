«المحبوبة» تتصدر سباق «بري شريفة» في بوردو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستقطب كأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عبر سباقي بري نيفتاـ دورمان للفئة الثانية، وبري شريفة، 22 من نخبة الخيول التي تم تسجيلها في السباقين اللذين سيقامان عصر غد السبت بمضمار بوردو، برعاية النسخة الثانية عشر من المهرجان العالمي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

ويمثل هذا الحدث المهم تسليط الضوء على فعاليات المهرجان العالمي في فرنسا، والتي ستجرى للمرة الأولى كجزء من أمسية متميزة من سباقات الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، وتبلغ جائزة الشوط الرئيسي (بري نيفتا- دورمان) للفئة الثانية، 30 ألف يورو.

وسيكون الصراع متكافئاً في السباق الرئيسي البالغ طوله 1900 متر، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فقط، سبق لها تحقيق الفوز مرات عدة.

وسيتم دعم السباق الرئيسي من خلال سباق كأس مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة «بري شريفة» لمسافة 1900 متر، والبالغ جائزته 14 ألف يورو، وتشارك فيه 16 مهرة «مبتدئة» في سن أربع سنوات فقط.

وتتصدر المشهد المهرة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف فرانسوا روهات وقيادة فالنتين سيجوي، وتدفع الخيالة السلطانية العمانية بثلاث مهرات وهي «قمرية» بإشراف شارل غوردين وقيادة ماكسيم فولون، و«رجاء» بإشراف فرانسوا روهات وقيادة ايدي هاردوين، و«اساور» بإشراف توماس فورسي وقيادة اوليفييه بيلييه.

وهناك «أغيدالا» لديدر كلوز إشراف دي موريسون وقيادة كليمنت كاديل، و«جورينكا» لشانتال فيالتييه بإشراف جي ال بيلاتان وقيادة ماثيو بيلاتان، و«دهيا دو مونلو» لروبرت بورديت بإشراف او تريجوديت وقيادة اورتيز مندزابل، وتكمل القائمة مع «برنسيس دو كوتورس» لجان بيير ساريت بإشراف دي موريسون وقيادة جوليان كروسجين.