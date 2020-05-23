بوجبا يهنئ بالعيد.. ويدعو لممارسة الرياضة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجّه اللاعب الفرنسي بول بوجبا، نجم المنتخب الفرنسي لكرة القدم الفائز بكأس العالم عام 2018 ولاعب نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، رسالة تهنئة بعيد الفطر المبارك إلى كل من يعيش في دبي، ودولة الإمارات، وجميع المسلمين حول العالم، على حساب مجلس دبي الرياضي في مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعا بوجبا الجميع عبر هذا الفيديو إلى الاستمرار في ممارسة الرياضة والحفاظ على صحتهم، وسلامتهم.

وتأتي رسالة النجم العالمي في إطار مشاركة في مبادرة مجلس دبي الرياضي الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم، be fit, be safe» التي انطلقت من دبي، ووصلت للعالم، وتحث كل فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضية، وتمارين النشاط البدني مع المحافظة على الصحة الجسم السليم، وتقوية الدورة الدموية، ونظام المناعة في ظل جائحة كوفيد 19 (فيروس كورونا)، كما تهدف المبادرة إلى حث الجمهور من كل فئات المجتمع على ضرورة التقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث لحماية الجمهور، وللوقاية من الوباء المنتشر.

واستقطبت مبادرة مجلس دبي الرياضي «خلك نشيط وخلك سليم» مشاركة العديد من نجوم الرياضة من أبطال عالم في كرة القدم، وأبطال أولمبيين في مختلف الألعاب الرياضية، الذين حرصوا على نشر رسائل تضامن ومحبة تعبر عن علاقتهم الطيبة التي تربطهم بدولة الإمارات العربية المتحدة، بشكل عام، ودبي، بشكل خاص.

ونشر المجلس عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي العديد من أفلام التوعية لجميع أفراد المجتمع ومقاطع فيديو تتضمن نصائح مشاهير الرياضة والأطباء العالميين، وتستعرض نتائج تقارير عالمية متخصصة، وتؤكد ضرورة التقيد بتعليمات اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث، وساهمت مبادرات مجلس دبي الرياضي في استمرارية ممارسة الرياضة والنشاط البدني من خلال المنافسات الافتراضية التي أطلقها منذ توقف النشاط الرياضي في العالم كله، بسبب جائحة كوفيد 19، ومن بينها تحدي تسلق درج برج خليفة، وتحدي السبرينت، وتحدي الطواف الافتراضي للدراجات الهوائية، كما أطلق المجلس بوابة خاصة بالفعاليات الرياضية الافتراضية التي شهدت تنظيم العديد من الفعاليات ولاقت مشاركة واسعة، ونجاحاً كبيراً.