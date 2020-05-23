الوهيبي: تأجيل «عالمية السباحة» فرصة جيدة للمنتخبات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي، أن تأجيل بطولة العالم للسباحة 2020 التي كان من المقرر أن تقام في أبوظبي فرصة جيدة للمنتخبات المشاركة والسباحين من أجل الإعداد الجيد للبطولة العام المقبل، مشيراً إلى أنه بالرغم من توفر وقت قبل البطولة هذا العام، إلا أن تداعيات فيروس كورونا قد تؤثر بشكل كبير في السباحين بسبب توقف النشاط.

وكان الاتحاد الدولي للسباحة أعلن، الخميس، رسمياً تأجيل بطولة العالم للسباحة أبوظبي 2020 التي كان من المقرر أن تقام في ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتحديد موعد جديد للبطولة خلال الفترة من 13-18 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

وقال الوهيبي: «ضمن سلسلة الإجراءات التي يقوم بها اتحاد السباحة وبالتنسيق ما بين الاتحاد واللجنة المنظمة لبطولة العالم للسباحة 2020 والاتحاد الدولي، اتفقت الآراء على ضرورة تأجيل بطولة العالم للسباحة التي كان من المقرر أن تقام في شهر ديسمبر/ كانون الأول، إلى العام المقبل، وهذا القرار سيمكّن المنتخبات المشاركة من مواصلة تحضيراتها بشكل أكبر، ومن جانبنا سنواصل خطة إعداد منتخبنا الوطني المشارك في البطولة والتي بدأت منذ شهر يناير/ كانون الثاني من العام الجاري».

وأضاف: «بالتأكيد سيكون الموعد الجديد مناسباً جداً للمنتخبات بعد انتهاء أزمة كورونا في العالم، ما يعطي الفرصة للسباحين للإعداد الجيد، كما أن البطولة ستكون بعد أولمبياد اليابان، ما يعني جاهزية كل المنتخبات والسباحين للمشاركة بقوة خلال البطولة التي ستقام في أبوظبي».

وأكد الوهيبي أن المنتخب الوطني سيظل على خطة الإعداد نفسها التي بدأها منذ 5 أشهر، ويواصل التدريبات البدنية خلالها في هذه الفترة للمحافظة على اللياقة البدنية للسباحين، والموعد الجديد سيكون مناسباً لكل السباحين بعد انتهاء أزمة كورونا في العالم.