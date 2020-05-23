الحمرية يؤكد بقاء فيصل خليل ويعلن ضم محمود حسن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي



تعاقد نادي الحمريه مع المدافع محمود حسن «35 عاماً»، ووقع المدافع السابق للنصر، والإمارات، وحتا، ودبا الحصن لمدة عام، فيما تم التأمين على استمرار المهاجم المخضرم فيصل خليل «37 عاماً» عاماً آخر في القلعة العنابية، وخاض فيصل خليل موسماً مع الحمرية لكنه لم يشارك كأساسي بسبب خضوعه لعملية جراحية في العين، غير أن إدارة النادي لديها قناعة بأنه قادر على تقديم الإضافة، وسيفيد الفريق، خاصة أنه لاعب صاحب خبرة كبيرة في الملاعب، وسيكون العنابي بحاجة إليها في الموسم المقبل الذي يستهدف فيه الصعود لدوري الخليج العربي.

وينتظر أن يتعاقد الحمرية مع المدافع علي درويش خلال الساعات المقبلة، وقال جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة النادي، إن الفريق ليس بحاجة إلى عدد كبير من اللاعبين، متوقعاً أن تكون الانتدابات محدودة لتدعيم وظائف معينة، وأكد أنهم حريصون على استقرار الفريق، ولا يوجد ما يستدعي التعاقد مع مجموعة كبيرة لأن العنابي يملك عناصر جيدة، ولاعبين أثبتوا وجودهم، إلى جانب وجود مجموعة شابة من فريق 20 سنة يمكنها المشاركة في الموسم المقبل.