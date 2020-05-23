شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: أمير مرتضى أتفق مع كارتيرون على تجديد عقده لمدة سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى خالد الغندور إن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك توجه إلى فندق إقامة الفرنسي باتريس كارتيرون لحسم ملف تجديده للنادى الأبيض، وأضاف الغندور خلال تقديم برنامج زملكاوى:" أمير مرتضى منصور توجه إلى فندق إقامة كارتيرون واتفق معه على المقابل المادى وتجديد العقد لمدة سنة بعد الاتفاق على كافة البنود"، كما تحدث الإعلامى خالد الغندور عن شعار "كاف" الذي وضعه نادي الزمالك خلال اللافتة التي وضعت على أسوار النادي، قائلا :"نمتلك رئيس نادي الزمالك وهو لديه الخبرة من الناحية القانونية، وإذا لو وجد أي خطأ سيتم تصحيحه، هذا ليس موضوعنا الآن".

وهاجم الغندور مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، قائلاً :"مصطفى مراد فهمي خلال تواجده مع أحمد شوبير أعلن أنه وضع معايير اختيار نادي القرن الأفريقي، هل هذا يجوز قانونيًا ولائحيًا؟، هل يجوز اختيار سكرتير الاتحاد الأفريقي وفي نفس التوقيت عضو لمجلس إدارة النادي الأهلي لوضع معايير نادى القرن".

وتابع :"كيف أثق بمصطفى مراد فهمي وهو وضعه غير قانوني؟، مصطفى مراد فهمي خسّر بلاده لقب منتخب القرن وهو نفس التوقيت الذي وضع المعايير مع أنه إذا طبقت المعايير التي وضعها سيتم اختيار مصر على حساب الكاميرون".

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كما قال خالد الغندور إن مجلس إدارة نادى الزمالك قرر مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي السابق برئاسة الكاميروني عيسى حياتو على خلفية منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب منتخب مصر.

وأكد الغندور:"نادي الزمالك قرر مقاضاة الاتحاد الأفريقي السابق وليس الحالي لأنه أعطى لقب منتخب القرن لصالح الكاميرون على حساب منتخب مصر".