شكرا لقرائتكم خبر عن الحضرى: سأتولى تدريب عدد من اللاعبين وحراس المرمى فى الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، إنه بدأ بالفعل فى العمل بمجال التدريب، لافتًا إلى إنه تلقى العديد من طلبات بعض لاعبى الدورى المصرى الممتاز وكذلك لاعبى الممتاز "ب" وحراس المرمى من أجل القيام بالإشراف على تدريبهم فى الفترة المقبلة، خاصة فى ظل توقف مسابقة الدورى وجميع الأنشطة الرياضية بسبب تفشى فيرس كورونا.

أضاف الحضرى خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" إنه قام بالإشراف على تدريب أحمد الشيخ لاعب الأهلي، كما سيقوم غدًا بتدريب عبد الله بكرى لاعب بيراميدز، بخلاف الحراس الثلاثة أحمد مسعود حارس مرمى فريق المصرى البورسعيدى، وأحمد حمدى حارس الاتحاد السكندرى السابق، وزياد أحمد المحترف فى أحد الفرق الأوروبية، وغيرهم من اللاعبين الذين سنضمون بهدف رفع معدل لياقتهم البدنية والفنية.

السد العالى أبدى فى كثير من تصريحاته السابقة إنه يرغب فى العمل كمدرب لحراس المرمى وأن هدفه فى الوقت الحالى هو تولى تدريب حراس مرمى المنتخب خاصة إنه صاحب سيرة ذاتية ضخمة فى الملاعب، وحصل على العديد من الرخص التدريبية فى هذا المجال، ومازال يسعى للحصول على المزيد.

عصام الحضرى نجح في التتويج مع المنتخب المصرى بـ4 ألقاب لكأس الأمم الأفريقية 1998، 2006، 2008 و2010 وله رصيد كبير من مباريات الدولية.

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من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وضع "قفازات" عصام الحضرى أسطورة حراسة المرمى فى مصر ضمن معروضات "كرة القدم والعالم العربى" بمتحف الاتحاد الدولى.

وسجل عصام الحضرى ظهوره الأخير مع منتخب مصر أمام السعودية فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول فى بطولة كأس العالم 2018 التى أقيمت فى روسيا.

وتمكن العملاق عصام الحضرى من التصدى لركلة جزاء فى المباراة التى انتهت بفوز منتخب السعودية.

وسطر حارس المرمى عصام الحضرى اسمه فى سجلات التاريخ ببطولات كأس العالم بعدما أصبح أكبر لاعب سناً يشارك فى بطولات كأس العالم على مدار تاريخها، بعدما شارك فى مباراة مصر والسعودية بسن الـ45 عاما و161 يوماً ليحطم رقم الكولومبي فاريد موندراجون الذي كان أكبر لاعب سنا يشارك في أي مباراة في بطولات كأس العالم، وذلك عندما شارك في مونديال 2014 بالبرازيل وعمره 43 عاماً وثلاثة أيام.