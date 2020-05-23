شكرا لقرائتكم خبر عن الهاني سليمان : الإعارة افسدت انتقالي للأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الهاني سليمان حارس نادي سموحة أن رحيله عن الاتحاد السكندري جاء لتأثر إدارة زعيم الثغر بالسوشيال ميديا، خاصة وأن هناك قلة من الجماهير دائماً ما تُهاجم أولاد النادي، وقال الهاني سليمان في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم مع الإعلامي سيف زاهر :"تعرضت لمؤامرة من حوالي 30 مشجع في الاتحاد والموضوع ليس له علاقة بالفنيات، وذلك الهجوم كان السبب الأول في رحيلي عن بيتي الاتحاد السكندري، وتابع الهاني سليمان أنه تلقى عرضاً للرحيل للدوري السعودي على سبيل الإعارة بمبلغ مالي جيد إلا أنه رفض المبدأ وأصر على الرحيل بشكل نهائي لعدم رغبته في الرحيل عن الدوري المصري خلال تلك الفترة.

وأضاف الهاني سليمان أنه وقع للأهلي في وقت سابق اثناء تولي حسام البدري المسئولية الفنية إلا أن الإدارة الحمراء طلبت منه الخروج اعارة موسم قبل العودة من جديد، وهو الأمر الذي رفضته كاشفاً أن الزمالك دخل أيضاً في مفاوضات لضمه خلال هذه الفترة إلا أن المفاوضات لم تكتمل بسبب توقيعه للأهلي، ،مشدداً أنه لم يجلس احتياطي لأي حارس باستثناء عصام الحضري الذي شارك عليه بشكل أساسي في مباراة واحدة الا أن الدوري الغي بعدها.

وعرضت اللجنة الخماسية على أشرف صبحى بعض الإجراءات والاشتراطات التى وضعتها اللجنة الطبية باتحاد الكرة لاستئناف التدريبات الجماعية، وعلى رأسها: تحليل الكشف عن فيروس كورونا لجميع اللاعبين قبل عودة التدريبات، تقسيم تدريبات كل فريق على 4 دفعات فى الجيم، وتقام التدريبات الجماعية للاعبين على دفعتين، تباعد المسافات بين اللاعبين فى التدريبات الجماعية، تقليص عدد الأجهزة الفنية والإدارية فى التدريبات، تعقيم وتطهير الأدوات الرياضية والكرات قبل وبعد كل تمرين،تعقيم غرف خلع الملابس وملعب التدريب يوميا.، ارتداء اللاعبين الكمامات قبل وبعد التدريبات، ارتداء الجهاز الفنى والإدارى والطبى الكمامات أثناء التدريبات، تعقيم وتطهير الكرات قبل وبعد كل تمرين.، منع تبادل زجاجات المياه والعصائر بين اللاعبين فى التدريبات. ومنع المصافحة والعناق أثناء التدريبات.

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