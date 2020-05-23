شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة للبطل أحمد منسى.. شيكابالا ينعى شهداء الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، على نعى شهداء الوطن، خاصة بعدما أحدثت الحلقة الـ28 من مسلسل الاختيار، التى تجسد ملحمة من أهم ملاحم الجيش المصرى العظيمة، خلال العقد الأخير، صدى واسع بين الشعب المصرى بجميع أطيافه، حيث تزينت حساباتهم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعى، بأبطال وشهداء ملحمة البرث بقيادة العقيد أركان حرب أحمد منسى، وكان من بينهم أيضا نجوم الرياضة والكرة فى مصر.

ونشر شيكابالا عبر استورى حسابه الشخصى على انستجرام، صورة للشهيد أحمد صابر منسى معلقًا عليها: "رحم الله شهدائنا وأبطالنا".

معركة شرسة شهدتها الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، الذى يعرض حصريًا على شاشة قناة ON، بين التكفيريين وجنودنا الأبطال فى مربع البرث حيث هاجم العشرات من التكفيريين، جنودنا حوش الأرض، وأثناء هجوم الإرهابيين على الكمين ومحاولة أحد العناصر التكفيرية للصعود للمبنى، قتله منسى بسرعة البرق، ليتوجع التكفيرى من الطلقة النارية، ليرد منسى قائلاً بقوة وصرامة تدل على شراسته وشجاعته: "أية وجعتك يلا.. والله ما هتعرفوا تاخدوا حد مننا"، لتكون آخر كلمات المقدم البطل أحمد منسى قبل استشهاده.

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فى فجر 7 يوليو من عام 2017، اقتحمت سيارة مفخخة، تم تجهيزها وتدريعها بشكل قوى للغاية، وانطلقت قبل قوة تمركز كتيبة منسى ورفاقه، وذلك بهدف تشتيت قوات الأمن، وقيام العناصر الإرهابية، بعملية الهجوم على الشهيد أحمد منسي، وأبطال القوات المسلحة المتواجدين معه، حيث استخدمت العناصر الإرهابية فى هجوم البرث سيارات مفخخة، بهدف اختراق الحواجز والتحصينات المحيطة بالتمركزات المستهدفة، وذلك عبر إحداث موجة انفجارية هائلة، تركز على هدم الموقع الذى كان يتمركز فيه الشهيد العقيد أركان حرب أحمد منسى ورفاقه، والهجوم عليه من عدة جهات مدروسة عبر قذائف الهاون والآر بى جي، فى ظل عجز العناصر الإرهابية عن المواجهة المباشرة مع القوات المتمركزة.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.