شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور : الزمالك سيقاضي الكاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الإعلامى خالد الغندور عن شعار "كاف" الذي وضعه نادي الزمالك على اللافتة التي وضعت عبر أسوار النادي، قائلا :"نمتلك رئيس نادي الزمالك وهو لديه الخبرة من الناحية القانونية، وإذا لو وجد أي خطأ سيتم تصحيحه، هذا ليس موضوعنا الآن"، وهاجم الغندور مصطفى مراد فهمي سكرتير الاتحاد الإفريقي السابق، قائلاً :"مصطفى مراد فهمي خلال تواجده مع أحمد شوبير أعلن أنه وضع معايير اختيار نادي القرن الأفريقي، هل هذا يجوز قانونيًا ولائحيًا؟، هل يجوز اختيار سكرتير الاتحاد الأفريقي وفي نفس التوقيت عضو لمجلس إدارة النادي الأهلي وضع معايير نادٍ القرن".

وتابع :"كيف أثق بمصطفى مراد فهمي وهو وضعه غير قانوني؟، مصطفى مراد فهمي خسّر بلاده لقب منتخب القرن وهو نفس التوقيت الذي وضع المعايير مع إن إذا طبقت المعايير التي وضعها سيتم اختيار مصر على حساب الكاميرون".

كما قال خالد الغندور إن مجلس إدارة نادى الزمالك قرر مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي السابق برئاسة الكاميروني عيسى حياتو على خلفية منح الكاميرون لقب منتخب القرن على حساب منتخب مصر.

Advertisements

وأكد الغندور:"نادي الزمالك قرر مقاضاة الاتحاد الأفريقي السابق وليس الحالي لأنه أعطى لقب منتخب القرن لصالح الكاميرون على حساب منتخب مصر".

وأعاد مسئولو نادي الزمالك تفجير أزمة النادي الزمالك، والتأكيد على اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية لإعادة فتح ملف نادي القرن الإفريقي، حيث يرون أن النادي الأبيض أحق بلقب نادي القرن من الأهلي، بسبب عدد البطولات القارية التي حققها الفريق الأبيض في الفترة من بداية تأسيسه وحتى عام 2000، وأنه الأحق من الأهلي.

واتهم مسئولو نادي الزمالك مصطفى مراد فهمي سكرتير عام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" السابق مسئولية مجاملة الأهلي، وإعداد تصنيف نقاط مفصل لمنح اللقب للنادي الأهلي، باعتباره كان عضو مجلس إدارة للقلعة الحمراء، ووالده لاعب سابق في صفوف الأهلي.