شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم هداف المقاولون العرب يجري جراحة الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى محمد سالم مهاجم الفريق الأول لنادي المقاولون العرب، عملية الزائدة خلال الساعات الماضية، ومن المقرر أن يغادر لاعب الذئاب المستشفى خلال 48 ساعة، ويقدم محمد سالم واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع المقاولون العرب، حيث استطاع صانع ألعاب الذئاب تسجيل 5 أهداف وصناعة هدفين خلال مشاركته فى دقائق معدودة مع الفريق، قبل توقف النشاط الرياضي في مارس الماضي بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، حيث أكد محمد سالم، في تصريحات سابقة، أن عماد النحاس مدرب ذئاب الجبل هو أفضل مدير فنى فى النصف الأول من بطولة الدورى العام، رغم تصدر النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى رينية فايلر مدرب الفريق جدول الايجيبشن ليج.

وأضاف سالم ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، دون أى مجاملة عماد النحاس هو أفضل مدرب، خاصة بعدما حقق هذه النتائج بالإمكانيات التى يمتلكها، والحالة التى خلقها بالنادى، وساعدنا على ذلك قرب الأعمار بين اللاعبين والجهاز الفنى، فنحن نحترمهم ونقدرهم، ولكن نتعامل وكأننا كلنا لاعبين وهذا هو سر نجاح الفريق، وغير موجود فى أى فريق آخر.

وأضاف هداف المقاولون متحدثاً عن رينيه فايلر، بالتأكيد فايلر يسير بخطى ناجحة مع الأهلي، لكن إذا لم ينجح فى الأهلى فأين يحقق النجاح، توفرت له كل الإمكانيات، على عكس عماد النحاس صنع نجاحة بأقل الإمكانيات.

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وكشف محمد سالم، عن أبرز طقوسه فى شهر رمضان، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى الوقت الحالى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وقال هداف ذئاب الجبل، فى تصريحات خاصة، قررت الاستقرار مع أسرتى حالياً فى أسيوط بعد توقف النشاط، وأتبع برنامجا يوميا ثابتا، يتلخص فى الجرى قبل الإفطار بالإضافة إلى تمرين آخر بعد الإفطار.



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