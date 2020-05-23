شكرا لقرائتكم خبر عن صورة .. أحمد الشيخ يتدرب بـ" العجلة " للحفاظ على لياقتة البدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض أحمد الشيخ لاعب فريق الاهلى أحد التدريبات بـ" العجلة " والتجول فى أحد شوارع مدينة القاهرة وذلك للحفاظ على اللياقة البدنية الخاصة به استعدادا لاستئناف التدريبات الجماعية ومباريات بطولة الدورى المصرى من خلال نشره صورة له عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، حيث أعاد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الأمل لجناح الفريق أحمد الشيخ في البقاء ضمن صفوف الفريق في الفترة المقبلة وعدم رحيله عن القلعة الحمراء.

وطلب أحمد الشيخ الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب، خاصة أنه لا يُشارك بشكل منتظم منذ قدوم فايلر.