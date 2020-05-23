قناة الزمالك: الاتفاق تم مع كارتيرون للاستمرار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد الغندور الإعلامي بنادي الزمالك، أن إدارة النادي الأبيض توصلت إلى اتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على الاستمرار.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كارتيرون مع نهاية الموسم الحالي، حيث تم استقدام المدير الفني الفرنسي بدلاً من الصربي ميتشو عقب سوء النتائج.

وأشار الغندور خلال تصريحات له عبر شاشة "الزمالك" في ساعة مبكرة من صباح السبت :"أمير وأحمد مرتضى منصور توجها إلى الفندق الذي يقيم به كارتيرون، واتفقوا على تجديد العقد".

وتابع :"الاتفاق كان على تجديد القعد مع كارتيرون لمدة موسم واحد، والراتب الذي عُرض على المدرب نال استحسانه".

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وأنهى :"ما يتبقى فقط صياغة العقود في حضور وكيل المدرب يحيى علي من أجل التوقيع".

كارتيرون استطاع مع الزمالك أن يحقق لقبي كأس السوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في مباراة أقيمت في العاصمة القطرية "الدوحة".

المدير الفني الفرنسي استطاع أيضًا أن يفوز على فريقه الأسبق الأهلي بكأس السوبر المصري بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة في وقته الأصلي بالتعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

الزمالك أيضًا نجح في بلوغ دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب إقصاء الترجي - حامل لقب آخر نسختين - بالفوز عليه ذهابًا وإيابًا بمجموع (3-2).