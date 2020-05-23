قناة الزمالك: بنشرقي تلقى عروضًا أوروبية.. واللاعب يتمسك بالبقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، أن لاعب الفريق الأبيض المغربي الدولي أشرف بنشرقي تلقى عروضًا أوروبية.

وأضاف الغندور عبر شاشة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"تحدثت مع بنشرقي ووكيله، وبالفعل اللاعب لديه عروضًا من أوروبا".

وتابع :"بنشرقي أكد لي أنه يرغب في الاستمرار بصفوف الفريق، كما أن اللاعب ليس من حقه الرحيل لارتباطه بعقد لمدة سنتين آخرين".

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وكانت الصحف التركية ربطت بنشرقي بالانتقال إلى متصدر الدوري التركي طرابزون سبور في الصيف المقبل.

بنشرقي كان انتقل إلى الزمالك مطلع الموسم الحالي قادمًا من الهلال السعودي في صفقة قدرت بـ400 ألف دولار.

واستطاع صاحب الـ25 عامًا أن يسجل خلال هذا الموسم بقميص الزمالك تسعة أهداف ويصنع خمس تمريرات حاسمة في مختلف البطولات سواء كانت محلية أو قارية.

لاعب الوداد الأسبق نجح على الصعيد الجماعي أن يتوّج مع الزمالك بثلاث بطولات بداية من كأس مصر ثم لقبي السوبر الأفريقي والسوبر المصري.