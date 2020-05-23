اخبار الرياضه

ملف الجمعة.. الأهلي يتحتفل بتتويج نادي القرن.. ومرتضى منصور يدعم لاعب فريق السلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة عن يوم الجمعة 22 مايو 2020.

مصدر لمصراوي: الزمالك قدم عرضًا مغريًا لضم المثلوثي

الهاني سليمان يختار أفضل حارس في مصر.. وأصعب مهاجم لعب أمامه

اتحاد الكرة: حسم الموقف النهائي من الموسم بعد العيد

وزير الرياضة: سنصدر بعد العيد الجداول الاحترازية لعودة نشاط الأندية

Advertisements

بعد اتهامه بالتواطؤ مع الأهلي.. "شطة" يلجأ للقضاء للرد على الغندور

بعد اصابته بكورونا.. مرتضى منصور يدعم لاعب فريق السلة

خاص.. أول تعليق من "كاف" على لافتة الزمالك بخصوص نادي القرن

كاف يحتفل بذكرى تتويج الأهلي بنادي القرن في إفريقيا

مورينيو: إنتر ميلان كان مثل عائلتي

الأهلي السعودي يستعد لاستئناف الدوري بمعسكر و3 وديات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ملف الجمعة.. الأهلي يتحتفل بتتويج نادي القرن.. ومرتضى منصور يدعم لاعب فريق السلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا