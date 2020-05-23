الهاني سليمان يختار أفضل حارس في مصر.. وأصعب مهاجم لعب أمامه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد: اعتبر الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة السكندري أن نظيره في النادي الأهلي محمد الشناوي هو أفضل حارس في مصر. وفي حوار مع برنامج "ملعب أون تايم" قال الهاني سليمان :"محمد الشناوي هو أفضل حارس في مصر خلال الوقت الحالي". Advertisements وأضاف حارس مرمى فريق سموحة :"محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك يأتي بعد محمد الشناوي مباشرة ضمن قائمة الأفضل". واعتبر الهاني سليمان نفسه من بين الأفضل إذا أراد مقدم البرنامج وضعه مع محمد الشناوي ومحمد أبو جبل بين أفضل حراس مصر. وأنهى الهاني سليمان بالحديث عن أصعب مهاجم واجهه قائلاً :"عماد متعب هو الأصعب من بين المهاجمين الذين واجهتهم خلال مسيرتي".

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