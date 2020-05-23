الهاني سليمان: سعدت بإلغاء الدوري حتى لا أجلس بديلاً للحضري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد الهاني سليمان حارس مرمى نادي سموحة أنه كان سعيداً بإلغاء الدوري موسم 2012-2013 حتى لا يلعب عصام الحضري أساسياً في الاتحاد السكندري بدلاً منه.

وكان الحضري حارس مرمى الاتحاد السكندري في موسم 2012-2013 بينما جلس الهاني سليمان بديلاً، وهو ما أغضب الأخير.

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وفي حوار لبرنامج "ملعب أون تايم" قال الهاني سليمان :"سعدت بإلغاء الدوري، لأن عصام الحضري بدأ في اللعب أساسياً، وبعد ذلك تم إيقاف الموسم".

وأضاف سليمان :"إلغاء الدوري أمر طيب لأنني لم أكن لأقبل الجلوس بديلاً لعصام الحضري، كنت أثق في أنني أستحق اللعب أساسياً بدلاً منه".

وأنهى حارس الاتحاد السكندري السابق :"كنت أتسلح بالجماهير، وأعرف أنه مع أول خطأ للحضري يتسبب في هزيمة الاتحاد ستطالب الجماهير بمشاركتي".